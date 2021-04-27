فيروس كورونا يصيب وزير الصحة الهندي

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، إصابة وزير الصحة راجيش بوشان، بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع "إنديا توداي".

وأفاد الموقع، بأنه تم تعيين راجيش بوشان في منصب وزير الصحة الجديد في يوليو الماضي، وحل محل وزير الصحة السابق بريتي سودان خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا الجديد.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من التعجل في التوصل إلى استنتاجات بشأن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا في الهند، قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.

وجرى تسجيل 350 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة يوم الاثنين، في الهند، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة بالعالم.