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اعرف تفاصل حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء 27-4-2021
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:26 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، نجران ،حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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