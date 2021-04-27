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طقس اليوم الثلاثاء 27-4-2021 في البحرين حار نهارا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس في البحرين
 
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين سيكون حاراً، ويتحول إلى غائم في وقت لاحق.

وأكدت أن الطقس في البحرين سيكون حارا طوال فترة النهار ولطيف ليلا.

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