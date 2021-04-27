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القمة تشتعل.. ترتيب هدافي الدوري قبل مواجهة الأهلي والمصري اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:31 ص
الاهلي
الاهلي
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي والمقرر لها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في إطار الجولة ال 15 من الدوري الممتاز.

واستمر حسام حسن، مهاجم سموحة الذى انتقل مؤخرا لأهلى طرابلس الليبي، تربعه على القمة برصيد 9 أهداف، بالتساوى مع أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش.

بينما حل عمر كمال مهاجم المصري البورسعيدي في وصافة الهدافين برصيد 8 أهداف بالتساوي مع يوسف أوباما لاعب الزمالك بعد تسجيله هدفا فى فوز فريقه على البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف .

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:

1- حسام حسن 9 أهداف.
2- أحمد سمير 9 أهداف.
3- يوسف أوباما 8 أهداف .
4- عمر كمال عبد الواحد 8 أهداف
5- محمد شريف 7 أهداف .
6- أحمد ياسر ريان 7 أهداف
7- أشرف بن شرقي " الزمالك "

و6 أهداف كل من:
ورمضان صبحي " بيراميدز "
والأثيوبي شيميلس بيكلي " المقاصة "
والإيفواري رزاق سيسيه "الإتحاد "
وعمرو جمال " طلائع الجيش "
ورامي صبري " إنبي "

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حسام حسن ترتيب هدافي الدوري الفجر

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