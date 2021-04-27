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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:31 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل أنطلاق مواجهات الجولة الرابعة والثلاثون، عقب فوز لاتسيو على ميلان بثلاثة أهداف دون رد.

مازال يوفنتوس يفرط في إهدار العديد من النقاط، حيث تعادل في هذا الجولة مع فيورنتينا بهدف لمثله، بينما فاز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق نابولي فوزًا ثمينًا على تورينو بثنائية نظيفة، بينما اكتسح أتالانتا خصمه بولونيا بخمسة أهداف دون رد.

وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1 إنتر ميلان، 79 نقطة.
2 أتالانتا، 68 نقطة.
3 نابولي، 66 نقطة.
4 يوفنتوس، 66 نقطة.
5 ميلان، 66 نقطة.
6 لاتسيو، 61 نقطة.
7 روما، 55 نقطة.
8 ساسولو، 52 نقطة.
9 سامبدوريا، 42 نقطة.
10 هيلاس فيرونا، 41 نقطة.
11 أودينيزي، 39 نقطة.
12 بولونيا، 38 نقطة.
13 جنوى، 36 نقطة.
14 فيورنتينا، 34 نقطة.
15 سبيزيا، 33 نقطة.
16 تورينو، 31 نقطة.
17 كالياري، 31 نقطة.
18 بينفينتو، 31 نقطة.
19 بارما، 20 نقطة.
20 كروتوني، 18 نقطة.

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