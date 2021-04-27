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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا الثلاثاء 27-4-2021
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:43 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 27-4-2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 27-4-2021
الشرطة - العراق ضد الدحيل – قطر- الساعة الثامنة إلا ربع مساء
شباب الأهلي دبي - الإمارات ضد استقلال دوشنبه – طاجيكستان– الساعة التاسعة مساء
اجمك - أوزبكستان ضد الهلال – السعودية – الساعة التاسعة مساء
الأهلي - السعودية ضد استقلال طهران – إيران – الساعة العاشرة والربع مساء
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