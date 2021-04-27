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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا الثلاثاء 27-4-2021

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 27-4-2021

الشرطة - العراق ضد الدحيل – قطر- الساعة الثامنة إلا ربع مساء

شباب الأهلي دبي - الإمارات ضد استقلال دوشنبه – طاجيكستان– الساعة التاسعة مساء      

اجمك - أوزبكستان ضد الهلال – السعودية – الساعة التاسعة مساء

الأهلي - السعودية ضد استقلال طهران – إيران – الساعة العاشرة والربع مساء

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