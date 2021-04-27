مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا الثلاثاء 27-4-2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 27-4-2021.





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 27-4-2021





الشرطة - العراق ضد الدحيل – قطر- الساعة الثامنة إلا ربع مساء





شباب الأهلي دبي - الإمارات ضد استقلال دوشنبه – طاجيكستان– الساعة التاسعة مساء





اجمك - أوزبكستان ضد الهلال – السعودية – الساعة التاسعة مساء





الأهلي - السعودية ضد استقلال طهران – إيران – الساعة العاشرة والربع مساء



