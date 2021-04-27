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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-4-2021

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 -4-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 897 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 666 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 6240 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب عيار 24 يسجل حوالى 897 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24 يسجل 27796 جنيهًا.


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