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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-4-2021
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:53 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 27 ابريل 2021.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-4-2021
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم
١٥.٦٢١٦ جنيه للشراء.
١٥.٧٤٧٠ جنيه للبيع.
١٥.٧٤٧٠ جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم
١٥.٦١ جنيه للشراء.
١٥.٧١ جنيه للبيع.
١٥.٧١ جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم
١٥.٦١ جنيه للشراء.
١٥.٧١ جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib اليوم
١٥.٦٣ جنيه للشراء.
١٥.٧٣ جنيه للبيع.
١٥.٧٣ جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم
١٥.٦٢ جنيه للشراء.
١٥.٧٢ جنيه للبيع.
١٥.٧٢ جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي اليوم
١٥.٦٣ جنيه للشراء.
١٥.٧٣ جنيه للبيع.
١٥.٧٣ جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في بنك عوده اليوم
١٥.٦٣ جنيه للشراء.
١٥.٧٣ جنيه للبيع.
١٥.٧٣ جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة اليوم
١٥.٦٨ جنيه للشراء.
١٥.٧٨ جنيه للبيع.
١٥.٧٨ جنيه للبيع.
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