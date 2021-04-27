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حلفاء مقاومة ميانمار يستولون على قاعدة حكومية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مقاتلو جماعة كارين العرقية إنهم استولوا على قاعدة جيش ميانمار، اليوم الثلاثاء، فيما يمثل تحركا يرفع الروح المعنوية لأولئك الذين يعارضون استيلاء الجيش على الحكومة المدنية في البلاد في فبراير.

وقال متحدث باسم اتحاد كارين الوطني، الجماعة السياسية الرئيسية للأقلية التي تسعى إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي عن الحكومة المركزية في ميانمار، إن الجناح العسكري للجماعة هاجم القاعدة في الساعة الخامسة صباحًا وأحرقها بعد الفجر بقليل. كما قال رئيس الشؤون الخارجية في اتحاد كارين الوطني، بادوه ساو تاو ني، في رسالة نصية، إن عدد الضحايا لم يعرف بعد. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العسكرية في ميانمار.

ويعد اتحاد كارين الوطني، الذي يسيطر على مناطق في شرق ميانمار بالقرب من الحدود مع تايلاند، حليف وثيق لحركة المقاومة ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة. وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من الجانب التايلاندي من الحدود ألسنة اللهب تتصاعد من موقع الحكومة على ضفاف نهر سالوين وسط أصوات إطلاق نار كثيف. يمثل النهر الحدود مع تايلاند.

واشتد القتال بين الجناح العسكري لاتحاد كارين الوطني، وجيش التحرير الوطني لكارين، وجيش ميانمار منذ فبراير. وقصفت طائرات ميانمار قرى كارين وقصفتها، ونشر جيشها كتائب جديدة في المنطقة، استعدادًا لشن هجوم واسع النطاق. ونقل تقرير صادر عن مركز كارين للمعلومات، وهو موقع إخباري على الإنترنت، عن قروي لم يذكر اسمه على الجانب التايلاندي من النهر قوله إنه رأى سبعة جنود حكوميين يحاولون الفرار من المعسكر المقابل لقرية ماي سام ليب في تايلاند.


وقد فر ما يصل إلى 25 ألف قروي من منازلهم ويختبئون في الأدغال والكهوف، وفقًا لـ Free Burma Rangers، وهي مجموعة مساعدات إنسانية نشطة في المنطقة. وردا على ذلك، واصل جيش التحرير الوطني لكارولينا هجمات حرب العصابات على الدوريات والقواعد في ميانمار. كما وفر اتحاد كارين الوطني الملاذ للناشطين المناهضين للحكم العسكري الذين فروا من قمع الحكومة لحركة المقاومة في المدن.

هناك وضع مماثل في شمال ميانمار، حيث زعمت أقلية كاشين أنها استولت على العديد من المواقع الاستيطانية الحكومية وتعرضت لهجمات جوية. كارين وكاشين هما من أكبر مجموعات الأقليات التي كانت تسعى للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي لعقود من الزمن، كانت هناك فترات من الصراع المسلح تخللتها وقف إطلاق النار.

وقد استقطبت حركة المقاومة التي تتخذ من المدينة مقرًا لها ضد المجلس العسكري الحاكم الحالي جماعات حرب العصابات العرقية على أمل أن يتمكنوا من تشكيل جيش فيدرالي كقوة موازنة للقوات المسلحة الحكومية. قامت حكومة وحدة وطنية موازية شكلها نواب منتخبون ومنع الجيش من شغل مقاعدهم، وقد عينت ممثلين عن عدة مجموعات من الأقليات في مناصب وزارية.

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ميانمار قاعدة جيش ميانمار جماعة كارين

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