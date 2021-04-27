في الحلقة الرابعة عشر من "النمر".. محمد إمام يسرق أحمد حلاوة

عرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، ودارت الأحداث حول زيارة "الشيمي" محمد رياض لزوجته في مستشفى الأمراض العقلية بعدما أبلغوه بمحاولتها للانتحار وأثناء حديثه معها، تنقض عليه وتحاول أن تخنقه، وهي تردد "عايزة بنتى يا شيمي عايزة ملك" فإذا به ينادي على الممرضات لكي يعطوها حقنة مهدئة ويتركها وينصرف.



تحاول "ملك"هنا الزاهد" اقناع والدها"الشيمي" بالابتعاد عن العمل فى تلك الفترة الحالية، وتخبره أنها ستتحمل مسئولية كل شئ، لكنه يرفض، ويخبرها بأنه يرغب في الزواج من المهندسة عبير فيبدو على وجهها ملامح الحزن، وفي تلك اللحظة تصل رسالة للشيمي عبر هاتفه، فإذا به يجد مقطع فيديو يجمع" عبير" مع "عنتر الحلق" بيومي فؤاد، ويتقابل معها في اليوم التالى يواجهها بذلك، فتنفعل عليه وتخبره أنها كانت تصلح بينه وبين زوجته "سالي" إيناس كمال؛ لأنها صديقتها.



يستلم "الحاوي"أحمد حلاوة ثلاثين مليون جنيهًا من "الشيمي" و"عنتر" و"شمس"، ويتضح من حديثه لنفسه أنهم غدروا في الماضي بـ" ماهر" شقيق"الشيمي"، ويعاتبه لأنه أول من باعه فى البداية، حيث أنه أخذ محله وكتب عليه اسمه، ثم تدخل ابنته " فريدة" ولاء الشريف، وترى الأموال في يده، فيخبرها أنها حقها، فتنفعل عليه؛ لأن تلك الأموال لن تعوضها عما شعرت به.





يحاول "النمر"محمد إمام الإيقاع بدرويش والأمير، حيث يذهبوا للمخزن الذى بداخله السلاح والنقود المزورة ويأتى البوليس ليقبض عليهم ثم يهرب "النمر".



اخبار"نصر" حجاج عبد العظيم للشيمي أن "درويش"ورجاله قد تم القبض عليهم، فيطلب منه أن يرسل له رجالاً فى السجن لكي يقتلوهم ، وحتى لا يبلغوا عنهم.



تصرخ "فريدة"ولاء الشريف وتخبر الجميع أن"النمر"سرقهم وبعدها يجتمع الناس، ويبدأ الجميع في الجري وراءه، وتصعد" ملك"هنا الزاهد" السلم وهي مسرعة وممسكة بمسدس في يدها، وتلاقي بـ"النمر" على السلم وترفع المسدس في وجهه وهى تنظر لعينيه، فيهرب منها" النمر" ثم يصعد" النمر"محمد إمام فوق السطح ويخلع ملابس النمر الذي كان مُرتديها، ويصرخ ويخبرهم أنه قد أمسك بـ" النمر"، ثم ينزل الشارع ليخبرهم أنه قد هرب منه.



ذهاب "الحاوي" أحمد حلاوة للشيمى ويتشاجر معه ويتهمه بسرقة الأموال من منزله، وأن النمر يعمل معه، فيحاول الشيمى تهدئته لكن بلا جدوى، ثم تتفق "شمس " نيرمين الفقي " مع عنتر " بيومي فؤاد على الخلاص من "الشيمي" و" الحاوي" بأن يسلموهم للنمر.



وكانت "سالي" إيناس كمال قد هربت هي وابنتها "جودي" من "عنتر"بعدما طلقها، فيأمر "عنتر" ابنه "حسن" خالد أنور ألا يعود بدون أخته "جودي".



يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.