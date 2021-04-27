Advertisements
تعرف على القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:00 ص
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء 27 أبريل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره تشيلسي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.
وستذاع وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره تشيلسي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" .
يذكر أن فريق ريال مدريد كان قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي بينما تأهل تشيلسي على حساب بورتو البرتغالي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements