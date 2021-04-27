تعرف على القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء 27 أبريل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره تشيلسي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.





وستذاع وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره تشيلسي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" .





يذكر أن فريق ريال مدريد كان قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي بينما تأهل تشيلسي على حساب بورتو البرتغالي.



