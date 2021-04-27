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كارتيرون يوجه ضربة قوية إلى باسم مرسي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:00 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد الدمنتاوي
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استقر مسئولو نادي الزمالك على عودة رزاق سيسيه ومحمد صبحي، الثنائي المعار لصفوف الاتحاد السكندري في الموسم المقبل.

جاء قرار نادي الزمالك بعودة هذا الثنائي، بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها رزاق سيسيه ومحمد صبحي مع زعيم الثغر خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الزمالك للاستفادة من قائمة المعارين في الموسم المقبل وتحقيق أكبر مكسب منهم، وإغلاق الباب على اللاعبين الذي يقدمون مستويات متميزة.

وفي سياق متصل، رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة باسم مرسي مهاجم فريق مصر للمقاصة إلى صفوف القلعة البيضاء، في الموسم المقبل.

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كارتيرون رياضة رزاق سيسيه باسم مرسي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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