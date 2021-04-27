بوركينا فاسو تعلن اختفاء 4 أشخاص بينهم 3 أجانب

أعلنت بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، عن اختفاء 4 أشخاص بينهم 3 أجانب، بعد كمين ضد حملة لمكافحة الصيد الجائر فى شرق البلاد، مساء أمس الإثنين.

وكشفت مصادر أمنية، أن المسلحين هاجموا الحملة نهارًا على طريق مؤدية إلى محمية باما الشاسعة، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت المصادر الأمنية، إن المفقودين ينتمون للقوات المسلحة، وهم إسبانيان، وأيرلندى يعمل فى منظمات لحماية البيئة.

وكانت بوركينا فاسو، تواجه أزمة أمنية متزايدة بسبب جماعات موالية لتنظيمس القاعدة وداعش، والتى تشن هجمات إرهابية ضد الجيش ومدنيين رغم مساعدة قوات فرنسية ودولية.