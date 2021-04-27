ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب بلغت 1.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 653.247 مليار جنيه ، وسط مشتريات المصريين والعرب .





مؤشرات البورصة المصرية





حيث صعد المؤشر لرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2068 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12790 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4097 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 50 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 22.7 مليون ورقة منفذة على 2.6 ألف عملية ، حيث وتم التداول على 127 سهم، ارتفع منهم نحو 42 سهم، وانخفض نحو 16 سهم، ولم تتغير مستويات 69 سهم.





خبير ينصح بالإحتفاظ بالأسهم القوية



