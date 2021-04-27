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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:18 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب بلغت 1.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 653.247 مليار جنيه ، وسط مشتريات المصريين والعرب .
مؤشرات البورصة المصرية
حيث صعد المؤشر لرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2068 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12790 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4097 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة.
تداولات البورصة المصرية
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 50 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 22.7 مليون ورقة منفذة على 2.6 ألف عملية ، حيث وتم التداول على 127 سهم، ارتفع منهم نحو 42 سهم، وانخفض نحو 16 سهم، ولم تتغير مستويات 69 سهم.
خبير ينصح بالإحتفاظ بالأسهم القوية
ونصح أيمن فودة خبير أسواق المال بالإحتفاظ بالأسهم القوية ذات الأصول و الارباح المعتبرة و المرشحة لمزيد من الصعود مع التركيز على الاسهم الخبرية من العقارات و الخدمات المالية و عودة لأسهم الطاقة و المنسوجات و بعض أسهم الأدوية و الرعاية الصحية ، و التى لازالت دون مستهدفاتها السعرية، مع تفعيل نقاط المحافظة على الأرباح و ايقاف الخسائر مع أى تراجعات .
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