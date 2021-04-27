"مصر للألومنيوم" تتكبد خسائر بـ 347.7 مليون جنيه خلال 9 شهور

كشفت البورصة المصرية اليوم عن المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم ، حيث أسفرت النتائج عن تراجع الخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 65.9 %، على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليةم الثلاثاء ، أنها حققت خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.57 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وأرجعت الشركة تراجعت الخسائر إلى ارتفاع متوسط السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال التسعة أشهر عن متوسط السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة من العام السابق، إضافة إلى ارتفاع كمية المبيعات خلال الفترة بمقدار 77 ألف طن.





وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.



