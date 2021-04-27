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جولدمان ساكس: 3 مليار دولار إيرادات متوقعة من عودة السياحة الروسية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:31 ص
السياح الروس
السياح الروس
أحمد الشيخ - محمد عصام
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أكدت مؤسسة " جولدمان  ساكس " على أهمية قرار استئناف السياحة  الروسية  لمصر في إنعاش قطاع السياحة المصري، الذي تضرر كثيرا من أزمة كورونا.

وكان الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين ، كشف في مكالمة هاتفية للرئيس عبد الفتاح السيسي عن سماح بلاده استئناف رحلات الطيران مع جميع المطارات المصرية من ضمنهم مطارات شرم الشيخ والغردقة، بعد توقف  منذ عام 2015 بسبب حادثة سقوط الطائرة الروسية في مدينة شرم الشيخ.

 وبلغ عدد السياح الروس الوافدين إلى مصر 3.1 مليون سائح في عام 2014.

وقال جودلن ساكس في بيانا له، إن السياح الروسي يستحوذون على نسبة كبيرة من إجمالي حجم السياحة الوافدة إلى مصر، وصلت إلى نحو ثلث في عام  2014 ذروة انتعاش القطاع السياحي، ولكن بدأت تتراجع منذ قرار حظر السفر إلى شرم الشيخ والغردقة؛ ليبلغ 100 ألف سائح روسي سنويا.

وتوقع " جولدن ساكس"، أن يضيف القرار لايرادات مصر السياحية نحو 3 مليار دولار سنويا بما يمثل 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن تحقيق تلك الإيرادات سيكون مرتبط بالتطور الذي يحدث في نشاط وباء كورونا.

 ورجح " ساكس" تلك التوقعات بناء على 1000 دولار  متوسط معدل  دخل  سائح  على مدى الثلاث سنوات الماضية

وكان وزير الاثار والسياحة خالد العناني اجتمع مع عدد من قيادات وزارة السياحة لبدء الترويج السياحي لمصر في عدد من الأسواق خاصة في روسيا، مع استئناف حركة الطيران، وأكد على ضرورة تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بأمصال كورونا.

 

 

 

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