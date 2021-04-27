تعظيم الاستفادة من الخضر البرية النامية بدول البحر المتوسط.. مشروع بحثي بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، فوز الجامعة بتمويل لمشروع بحثي عن تعظيم الاستفادة من الخضر البرية النامية بدول حوض البحر المتوسط بتمويل قدره ٢ مليون جنيه من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDf ومنظمة بريما بالاتحاد الأوروبي وذلك بالتعاون بين ٩ جامعات مختلفة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.



وقال الدكتور مصطفي حمزه الأستاذ المساعد بكلية الزراعة والباحث الرئيسي للمشروع بمصر، إن مدة المشروع ٣٦ شهرا ويهدف المشروع إلى دراسة الاستفادة من نباتات الخضر البرية ذات القيمة الاقتصادية والطبية العالية والمقاومة للظروف البيئية الغير مناسبة لنموها كالملوحة والجفاف والتغيرات المناخية، مثل نباتات الرجلة والسريس وغيرها.