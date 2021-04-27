تراجع أسواق المال الإماراتية خلال التعاملات الصباحية

استهلت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء؛ علي تراجع بضغط من الأسهم الكبرى بسوقي دبي وأبوظبي الماليين ، و تراجع سوق دبي المالي إلى مستوى 2645.64 نقطة، بنسبة 0.02 %.





وجرت تعاملات بنحو 5.28 مليون سهم، بقيمة 5.28 مليون درهم، في تلك اللحظات من الجلسة.





ونزل سهم الاتحاد العقارية 0.74 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.21 بالمائة، والعربية للطيران 0.77 بالمائة، إلى جانب سهم أملاك للتمويل 0.89 بالمائة، وسلامة 8.83 بالمائة.





كما هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.22 % بالغاً مستوى 6132.99 نقطة ، ونفذ المستثمرون تداولات بحجم 42.98 مليون سهم، وقيمة 335.21 مليون درهم.





وكانت أبرز الأسهم الهابطة صباحاً سهم اتصالات 0.09 بالمائة، والدار العقارية 0.55 بالمائة.



