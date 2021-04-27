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أحدثها سينوفاك.. تعرف على اللقاحات التي منحتها مصر الترخيص الطارئ

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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استطاعت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ لخمس لقاحات مضادة لفيروس كورونا، أحدثها؛ "سينوفاك"، عقب التأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اللقاحات المضادة لكورونا التي منحتها مصر الترخيص الطارئ.

سينوفاك
منحت هيئة الدواء المصرية، الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية. 

ورخصت الهيئة، لقاح كورونا فاك، بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

لقاح أسترازينيكا
كما حصل لقاح أسترازينيكا على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد "سينوفارم" الصيني، حيث يمنح فاعلية تبلغ 90% بعد تلقى الجرعتين، ولقاح كوفيشيلد أسترازنيكا إنتاج معهد سيرم الهندي.

لقاح سينوفارم
ومنحت هيئة الدواء المصرية رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني، الذي وصلت فعاليته بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.

لقاح "سبوتينك V"
وانضم اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، التي حصلت على الترخيص، بعد تقديم أوراق التسجيل الخاصة به.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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