اعرف مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن بطولة النجمة منى زكي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن

يتم عرض المسلسل عبر dmc يومياً الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و 10:00 صباحا.





أبطال مسلسل لعبة نيوتن