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عاجل.. التموين تضخ كميات إضافية من الخضر والفاكهة بتخفيضات 25%

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:43 ص
الخضر والفاكهة
الخضر والفاكهة
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أكد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل الى25%

 

وأكد المصيلحي في بيان صحفي على توافر كل السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها الى 1350 مجمع استهلاكي ، مشيرا الى أن تطوير الكثير منها وادخال نظام الباركود بها سهل متابعة حركة السلع بها ومعرفة السلع التي يزيد عليها الطلب لضخها.

 

وكشف البيان عن تلقي تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول توافر الخضر والفاكهة بالمجمعات وأفاد التقرير ان الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية ب 6.5 والبطاطس ب5 جنيهات والبصل ب 4.5 جنية. كما أفاد التقرير القادم ايضاً من قطاع التجارة الداخلية عن اسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور وتم عرضه على الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي ان الطماطم تخرج من سوق الجملة من 2 ل5 جنيهات، لتباع في اسواق التجزئة من 3 جنيهات الى 6.5 جنيه، وأكد التقرير الوارد أيضاً من سوق العبور أن البطاطس تخرج جملة من 1.5 جنيه الى 3 جنيه لتباع تجزئة ب 5 جنيهات، وأشار التقرير الى ان الموز يخرج من اسوق بسعر يتفاوت من 5 الى 7 جنيهات ليباع تجزئة من 8 الى 12 جنيه والفراولة من 4 الى 7 جنيهات جملة لتباع تجزئة من 6 الى 10 جنيهات

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