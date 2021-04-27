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هل تسبب ظاهرة القمر الوردي العملاق كوارث بيئية؟ (فيديو)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن القمر يدور حول الأرض في مدار بيضاوي وليس دائري، وخلال دورانه في بعض الاوقات يقترب القمر من الأرض بدرجة كبيرة بحيث يزيد حجمه بدرجة تصل لـ 15%، وزيادة لمعانه في أوقات أخرى بنسبة 30-40%.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن البدر يظهر في 13-14-15 في الشهر القمري، ويمكن لهواة الفلك الاستمتاع بقمر شهر إبريل الوردي العملاق، الذي يأتي بعد الاعتدال الربيعي الذي حدث في 21 مارس، وهذا الحدث له أهمية كبيرة في حساب شم النسيم وحساب عيد الفصح.

وتابع رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ظاهرة القمر الوردي العملاق متكررة وليست نادرة وقد تحدث 3-4 مرات في العام، وتختلف حسب حجم زيادة القمر ونسبة لمعانه، موضحًا أنه خلال شهر إبريل يزيد لمعان القمر بنسبة 30%، وفي عام 2035 سنشهد نسبة لمعان أعلى من ذلك.

ولفت، إلى أن الحديث عن ارتباط هذه الظاهرة بالكوارث البيئية والمد والجزر كلمة حق يراد بها باطل، مشيرًا إلى أنه كلما اقترب القمر من الأرض يزداد المد والجزر وارتفاع الأمواج وهذا التأثير يكون شهريًا، ولكن التأثير لا يصل لدرجة الكوارث، وهذه أشياء مدروسة وجميع العلماء يعرفونها ويدرسون أماكن وارتفاع الأمواج والأماكن المتوقع حدوث فيضانات بها، معقبًا: "لو في فيضان هيحصل دورنا نحذر منه لكننا لا يمكننا منع أي ظاهرة طبيعية"، لافتًا إلى أننا لم نشهد كوارث أمس أول أمس.

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