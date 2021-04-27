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موعد مباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني في الكونفدرالية الإفريقية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:33 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
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يستقبل استاد الدفاع الجوي مباراة تجمع بين بيراميدز ونامونجو التنزاني، مساء غد الأربعاء الموافق 28 أبريل، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 9 نقاط وضمن التأهل إلى الدور المقبل بجانب المتصدر الرجاء الرياضي المغربي برصيد 15 نقطة، بينما نامونجو يحتل المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ويستعد بيراميدز لهذا اللقاء بتركيز عالي على الرغم من حسم الأمور وضمان التأهل، إلا أنه يرغب في تقديم مباراة قوية تليق بوصيف البطولة في العام الماضي ، يسعى من خلالها تحقيق الفوز من أجل انهاء هذا الدور بصورة جيدة وبمعنويات مرتفعة.

بينما يدخل اللقاء الفريق التنزاني منحني الرأس وبصورة سيئة، ولكنه سيحاول من خلال اللقاء الظهور بشكل جيد لعودة الروح المعنوية العالية للاعبين ، التي تم فقدها في المباريات الماضية وعدم المقدرة علي تحقيق أي نتيجة إيجابية طوال دور المجموعات.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت 4 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، و العاشرة بتوقيت السعودية.

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