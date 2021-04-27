Advertisements

تحطم مروحية شمال كندا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:50 ص
تحطم مروحية - أرشيفية
تحطم مروحية - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت شبكة "سى بى سى" الإعلامية الكندية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 أشخاص فى حادث تحطم مروحية بالقرب من جزيرة جريفيث بإقليم نونافوت القطبي شمال كندا.

 

ويذكر أن المروحية من نوع "AS350-B2" وتابعة لشركة "Great Slave Helicopters" اللوجستية.

 

وأعلنت السلطات الكندية، العثور على حطام المروحية على بعد نحو 22 كم عن بلدة ريزولوت باى فى ولاية نونافوت، بـ كندا، يوم الإثنين، بعد انقطاع الاتصال بها منذ يوم الأحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كندا شمال كندا تحطم طائرة

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 11 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل رجل أعمال تركي إثر تحطم مروحية في إسطنبول

قتلى جراء تحطم مروحية في البرتغال

ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم مروحية عسكرية في الهند إلى 7

مقتل 5 أشخاص فى تحطم مروحية بإيران

عاجل.. مقتل رئيس الأركان التايواني في حادث تحطم مروحية

العثور على حطام مروحية الحلف الأطلسي المفقودة في البحر الأيوني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

11:01 ص

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى