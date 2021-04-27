اعرف مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" والقناة الناقلة

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل ضل راجل بطولة النجم ياسر جلال والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض ضل راجل

يُذاع مسلسل ضل راجل في تمام الساعة 11:30 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم في الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.





أبطال عمل ضل راجل