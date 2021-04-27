الاسكان: 18.5 مليار جنيه حجم استثمارات المشروعات المنفذه في سيناء خلال عهد الرئيس "السيسي"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير سيناء، نفذ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى 2020، مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، ومحور قناة السويس، باستثمارات 18.5 مليار جنيه، بينما يتولى الجهاز المركزى للتعمير خلال العام المالى الحالى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، باستثمارات حوالى 7.8 مليار جنيه.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن وزارة الإسكان تضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولوياتها، تماشياً مع استراتيجية تنمية سيناء، مؤكداً أن هذه المشروعات تساهم فى تحسين جودة الطرق والخدمات المُقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى سيناء، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالى ويُوفر احتياجاتهم من الغذاء، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان للعمل والإقامة الدائمة بسيناء.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: يتولى الجهاز تنفيذ مشروعات فى جميع مجالات التنمية العمرانية على مستوى الدولة، وتمثل مشروعات تنمية سيناء أولوية خاصة للجهاز، حيث إن أكثر من ربع مشروعات الجهاز على مستوى الدولة لتنمية سيناء ومحور قناة السويس.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن من أهم المشروعات الجارى تنفيذها بسيناء حالياً، هو مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث يقوم الجهاز بإجراءات البدء فى تنفيذ 14 مشروعاً للتطوير، وهى (تطوير النزل البيئى القائم – إنشاء النزل البيئى الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول)، وذلك نظراً لتمتع مدينة سانت كاترين بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدا، حيث تُعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، ويهدف التطوير لتحسين البيئة العمرانية، وحماية البيئة الطبيعية، لتكون المدينة مقصداً عالمياً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وفيما يتعلق بمشروعات الطرق التنموية، قال اللواء محمود نصار: تم تنفيذ طرق تشمل (15 كم طرق بالحسنة والعريش بمحافظة شمال سيناء، و4 كم بالقنطرة شرق، و12كم بالطور ودهب وأبورديس بمحافظة جنوب سيناء)، بتكلفة 84.7 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ طرق (32.5 كم بشمال سيناء "نخل وبئر العبد والحسنة والعريش" - 4 كم بالقنطرة شرق - 42.25 كم بجنوب سيناء "طور سيناء وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر")، بإجمالي تكلفة 235 مليون جنيه من خطة الجهاز، بالإضافة إلى 11.5 كم طرق بتكلفة 50 مليون جنيه بتمويل من محافظة جنوب سيناء والمخطط نهوها تباعاً خلال عام 2021، مؤكداً أن تنفيذ هذه المشروعات يُحسن شبكات الطرق بهذه المراكز، ويربط القري والتجمعات البدوية بالطرق الرئيسية القائمة، مما يساهم في تنمية القري والتجمعات البدوية بسيناء.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 18 تجمعاً سكنياً (11 تجمعاً بشمال سيناء – 7 تجمعات بجنوب سيناء) وجارٍ العمل بـ4 تجمعات (بقرى الصيادين بمنطقة إغزيوان) بشمال سيناء، وتضم هذه التجمعات حوالى 1650 منزلاً على الطراز البدوى بمساحة 175 م2 للمنزل، بالإضافة إلى المبانى الخدمية اللازمة بكل تجمع (ديوان - مسجد - مدرسة تعليم أساسى - وحدة صحية - ساحة رياضية - مجمع محلات)، وتوصيل شبكات المرافق لها، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 17 تجمعاً تنموياً لزيادة عدد البيوت البدوية بحوالى 950 بيتا لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع، مؤكداً أن التجمعات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بتكلفة حوالى 4 مليارات جنيه، تهدف إلى تعمير المناطق الواعدة بوسط وشمال وجنوب سيناء، وزيادة المساحات المعمورة بها، واستصلاح وزراعة الأحوزة التنموية لهذه القرى، وتوفير فرص عمل للشباب، وجذب أبناء سيناء وشباب محافظات الدلتا للعمل والسكن فى هذه القرى.

ولفت رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه تم تنفيذ 90 منزلاً بدوياً (50 منزلاً بالحسنة ونخل بشمال سيناء – 30 منزلاً بالقنطرة شرق – 10 منازل بسانت كاترين جنوب سيناء)، وجارٍ تنفيذ 115 منزلاً بدوياً (65 منزلاً بالحسنة ونخل بشمال سيناء – 50 منزلاً بسانت كاترين بجنوب سيناء)، ومن المقرر الانتهاء منها مرحلياً حتي شهر ديسمبر 2021، وكذا إنشاء قرية لشباب الخريجين بوادي التكنولوجيا (إنشاء نواة بعدد 100 منزل بدوى ــ طرق بطول 5كم ــ خطوط وشبكة مياه بطول 12.5كم ــ شبكة صرف صحي بطول 3كم ـــ شبكة إنارة داخلية – شبكة الجهد المنخفض والمتوسط) بتكلفة 75 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها شهر ديسمبر 2021، وذلك من أجل تلبية مطالب أهالي سيناء من الإسكان البدوي طبقاً لتقاليد وعادات أهالي سيناء، والمساهمة في استقرار البدو وتعمير الصحراء، وتبلغ مساحة المنزل 120 م2 (75 م2 مباني + 45 حوش سماوي).

وذكر اللواء محمود نصار، أنه جارٍ تنفيذ 3 مزارع بمساحة 90 فدان (مركز 30/6 منطقة سهل القاع - الحمة برأس سدر - الرملة أبو زنيمة)، ومعصرة زيتون بطاقة 3 آلاف طن/يوم، ومنحل عسل 400 خلية، ومبان خدمية، وصيانة وحفر الآبار المُغذية للمزارع التنموية بشمال وجنوب سيناء بتكلفة 106 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها شهر يونية 2021، كما يقوم الجهاز بإدارة وصيانة وتشغيل وتنمية 28 مشروع تنمية متكاملة بالتجمعات البدوية، بتكلفة حوالي 72 مليون جنيه، حيث تساهم هذه المشروعات في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء لهذه التجمعات (خضروات ـ فاكهة ـ أسماك ـ لحوم) وبيع الفائض بأسعار مخفضة بمدن سيناء.

وأوضح، أنه جارٍ تنفيذ 11 مشروعاً لتدعيم وتوصيل الكهرباء للقرى والتجمعات البدوية وإنارة الطرق، بالقنطرة شرق، وبئر العبد، ونخل، والروضة، والطور، وأبوزنيمة، وأبورديس، وسانت كاترين، لتحسين مستوي خدمة مرفق الكهرباء بسيناء، ودعم الحالة الأمنية، بإجمالي تكلفة 155.8 مليون جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بالقنطرة شرق، ونخل، والحسنة، وأبورديس، وأبوزنيمة، وطور سيناء، بإجمالي تكلفة 93.2 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 19 عمارة بالمساعيد بشمال سيناء، بقيمة 151.2 مليون جنيه، وتم افتتاحها خلال احتفالات أبريل الحالية، ورفع كفاءة وتطوير 5 ميادين بالعريش، بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء سور خرساني حول المنطقة الحرفية بجنوب مدينة العريش بطول 4 كم، وإنشاء مبنى تكنولوجى بديوان عام المحافظه بشمال سيناء، بجانب الانتهاء من إنشاء 3 دور للمناسبات بقري (السكاسكة - الخربة - النجاح) بمركز بئر العبد بشمال سيناء، وتم افتتاحها خلال احتفالات أبريل الحالية، وجارٍ تنفيذ مراكز شباب ومبان خدمية بإسماعيلية والشرقية، بقيمة 15.7 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع معالجة مخاطر انهيار هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 185 مليون جنيه ضمن خطة الجهاز، وتشمل معالجة تشققات الهضبة وأعمال التدعيم للميول، وأعمال الصرف الصحى، وإنشاء سور علي كورنيش حمام موسي بمدينة طور سيناء، بطول 3.5 كم.

وبخصوص المشروعات الجارى تنفيذها بتمويل من المحافظات، قال اللواء محمود نصار: جارٍ تنفيذ أعمال محطة الرفع وخط طرد الصرف الصحي المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، بتكلفة 16.5 مليون جنيه، وتنفيذ محطة معالجة بطاقة 5000 م3 شاملة محطة رفع بوادي التكنولوجيا بتكلفة 66.6 مليون جنيه، بتمويل من محافظة الإسماعيلية، وجارٍ تنفيذ أعمال كهرباء بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد بتكلفة 12.8 مليون جنيه، وإنشاء مبني إداري سكني ووحدة شئون إجتماعية بالعريش، بتمويل من محافظة شمال سيناء.

وأضاف: تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مبني المديرية المالية بمدينة طور سيناء، وإنشاء محطة رفع صرف صحي وخط طرد بمنطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، بتكلفة 22.78 مليون جنيه، وأعمال زراعات وتجميل وأشجار وشبكات بشرم الشيخ وطور سيناء، بتمويل من محافظة جنوب سيناء، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروعات بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وهى تطوير القرى الأكثر احتياجا بمحافظات سيناء والقناة (5 قري بكل محافظة)، ضمن مشروع تطوير 130 قرية بالجمهورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة مجزرين بمدينتى رأس سدر وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ومجزر بمحافظة الإسماعلية بتكلفة 140 مليون جنيه.



