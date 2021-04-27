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رئيس "مياه القناة": استمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، على استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وهي تطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن إجراءات التعقيم شملت المباني، والمكاتب الإدارية للموظفين، ومراكز خدمة العملاء، والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى استمرارية تعقيم وتطهير المحطات التابعة للشركة بإقليم القناة الثلاثة، والتي يتم تطهيرها بواسطة فريق السلامة والصحة المهنية، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح عصمت، أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

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مياه القناة بورسعيد الفجر

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