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مؤلف"بنت السلطان" يكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ روجينا بعد إصابتها في وجهها

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن السيناريست أيمن سلامة مؤلف مسلسل"بنت السلطان"، عن مغادرة الفنانة روجينا للمستشفى، بعد إصابتها أمس في وجهها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أيمن سلامة منشورًا قال فيه :"قدر الله وماشاء فعل، ألف سلامة عليكي ياروجينا، الحمدلله علي كل شئ، اصابة روجينا منذ قليل أثناء التصوير والحمد لله خرجت من المستشفى".

وكانت الفنانة روجينا قد أصيبت في الساعات الأولى من صباح اليوم بإصابات بالغة في وجهها أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان" الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي 2021، ما اضطر فريق العمل إلى نقلها للمستشفى.

مسلسل"بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران ، نهى صالح، حسن أبو الرووس ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

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