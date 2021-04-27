ضبط موظفين لاستغلالهما موقعهما بالمخالفة للقانون بالقليوبية

ضبطت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، مسئولي القسم الفني بإحدى الوحدات المحلية، لاستغلالهما موقعهما الوظيفي مع بعض المواطنين وتمكينهما من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون وتربيحهما من أعمال البناء المخالف دون وجه حق.



كانت وردت معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام رئيس القسم الفني ومسئول القسم الفني بإحدى الوحدات المحلية باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لعقار مكون من ثلاث أدوار.



جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، وتبين من تحريات اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، أن المتهمان تلاعبا ببيان صلاحية الموقع للبناء وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمراني "خلافا للحقيقة"، ودعما ملف الترخيص بخطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد الموافقة على الترخيص بالبناء على الأرض الزراعية، ومكناه من الحصول على رخصة البناء.



وبالاستعلام من الجهات المختصة ورد تقريرها مؤكدًا صحة التحريات وأفادت بعدم صحة تلك الموافقة، وأن صاحب الأرض تقدم للحصول على موافقة بالبناء على أرض زراعية إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبه وأن تلك الموافقة مزورة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.