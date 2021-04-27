التموين: إقبال المزاعين على توريد القمح مؤشر مبشر (فيديو)

قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إن الوزارة تسلمت 487 ألف طن قمح حتى الأمس، وهو مؤشر مبشر وواعد جدًا للموسم الحالي.



وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك إقبال جيد من المزارعين على توريد القمح، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تسلم الوزارة 4 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي.



وتابع معاون وزير التموين، أنه تم تجهيز 450 موقع لتسلم القمح بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتم معاينتها قبل الموسم، ولا يوجد أي استلام في أي شون ترابية، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع المالية وتوفير 16 مليار جنيه لسداد كافة مستحقات المزارعين خلال 72 ساعة على الأكثر، موضحًا أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المواقع، ومتابعة التزام كافة الأطراف بالمواقع بها.

