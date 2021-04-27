رد قوي من وكيل كارتيرون بشأن إمكانية رحيله عن الزمالك

أعلن حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون حقيقة رحيل موكله عن تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.





وقال حازم فتوح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مفيش اي حاجة وصلت لكارتيرون بانه هيتم تغيير اسامة نبيه من أجل ان يفكر في بديله".





وتابع "كارتيرون يحترم أسامة نبيه والجهاز الفني، الاجابة حول اذا كان هناك بديل لأسامة نبيه أو لا فهي عند أسامة نبيه نفسه وليس كارتيرون".





وواصل "هل اصدار المدير الفني قرار بعدم خروج اي حد يصرح لفرض مزيد من التركيز ده يعتبر تلكيك؟".





واختتم حازم فتوح تصريحاته "كارتيرون هدفه الوحيد هو تحقيق بطولة الدوري لنادي الزمالك".



