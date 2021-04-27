إستعدادات مكثفة بصحة الدقهلية لانعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 بمدارس المحافظة

صرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة لتأمين سلامة وصحة الطلاب اثناء ادائهم الامتحانات والذين يزيد عددهم عن مليون طالب بالمدارس الخاضعة لاشراف الإدارات الصحية وتوفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان امتحانات نهايه العام الدراسي بمراحل التعليم المختلفة بجميع مدارس القرى بالمحافظة والبالغ عددها حوالي 2700 منشأة تعليمية،

وذلك بناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



وأضاف وكيل صحة الدقهلية انه تم الدفع ب فريق من التمريض والمنسقين للمتابعه اليوميه والابلاغ اليومي والفوري بجميع الحالات والاشراف الصحي لجميع المتواجدين من الطلاب والعاملين بالمدارس التابعه للادارات الصحية.



كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للاشراف على مدارس الحضر، والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالدقهلية لتوفير سيارة لكل موقع وتجمع لجان وكونترولات.





وأوضح وكيل صحة الدقهلية أنه تم التنبيه على مديري الإدارات الصحية بالمرور على اللجان للتاكد من وجود الإشراف الصحي وتوفير الاسعافات الأولية بكل لجنة والاطمئنان على الحالة العامة للطلاب ومراجعة الاجراءات الاحترازيه والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي داخل المنشات التعليميه ومراجعة سلامه البيئه الداخليه والخارجيه وسلامه المياه ومراجعة جميع اجراءات مكافحه العدوي والتنسيق مع ادارة الاغذية والتاكيد علي عدم تواجد الباعه الجائلين.



كما أكد الدكتور سعد مكي، وكيل صحة الدقهلية على تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للمتابعة اليومية وتلقي البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال اي حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.