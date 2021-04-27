تحطم مروحية شمال كندا

أفادت شبكة "سى بى سى" الإعلامية الكندية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 أشخاص فى حادث تحطم مروحية بالقرب من جزيرة جريفيث بإقليم نونافوت القطبي شمال كندا.

ويذكر أن المروحية من نوع "AS350-B2" وتابعة لشركة "Great Slave Helicopters" اللوجستية.

وأعلنت السلطات الكندية، العثور على حطام المروحية على بعد نحو 22 كم عن بلدة ريزولوت باى فى ولاية نونافوت، بـ كندا، يوم الإثنين، بعد انقطاع الاتصال بها منذ يوم الأحد.