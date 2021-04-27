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جامعة بنها تتقدم 33 مركزا عالميا في التصنيف الدولي للجامعات CWUR

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، تقدم الجامعة في تصنيف مركز تصنيف جامعات العالم «CWUR» وذلك في نسخة التصنيف لعام 2021-2022، حيث حققت الجامعة المركز 1866 على مستوى العالم بين 20 ألف جامعة مشاركة في التصنيف متقدمة 33 مركزًا عالميا ومركزا محليا عن العام السابق.
وأضاف الجيزاوي، أن تصنيف (CWUR) يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألف جامعة على مستوى العالم، ويقوم على تصنيف الجامعات بناء على أربعة معايير رئيسية هي: جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25% أيضًا، وتميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، ومخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بنسبة 40%، والتي تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار فرعي وهي: عدد الأبحاث الكلي، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية.
وأشار الجيزاوي الى أن جامعة بنها قد ظهرت في تصنيف (CWUR) لأول مرة العام الماضي 2019-2020، وذلك نتيجة السياسات التي اتخذتها الجامعة في مجال التصنيفات الدولية وما ترتب عليه من عدد من الاجراءات لتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي المتميز، ودعم نشر الأبحاث في المجلات العالمية المصنفة دوليا وبرامج دعم البحث العلمي الأخرى.
يذكر أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR) هو منظمة استشارية رائدة تقدم المشورة في مجال السياسات، والرؤى الاستراتيجية، والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات لتحسين نتائج التعليم والبحث ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012، ينشر CWUR الترتيب الأكاديمي الوحيد للجامعات العالمية الذي يقيم جودة التعليم، وتوظيف الخريجين، ومخرجات البحث، والاستشهادات دون الاعتماد على الاستبيانات وتقديم البيانات الجامعية.

وقد بدأ التصنيف كمشروع في جدة بالمملكة العربية السعودية بهدف تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية. وفي عام 2019، توسع التصنيف لإدراج أفضل 2000 جامعة من بين عشرين ألف جامعة حول العالم.

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