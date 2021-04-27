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خلال 24 ساعة.. ضبط 12412 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت وزارة الداخلية فى تحرير محاضر لـ"12412" شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12348) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (64) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (773) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (255) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1911) شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية

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