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تشاد تحظر تظاهرات المعارضة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:17 ص
الجيش في تشاد
الجيش في تشاد
وكالات
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أعلنت وزارة الأمن العام في تشاد، اليوم الثلاثاء، في مرسوم حظر تظاهرات المعارضة والمجتمع المدني احتجاجاً على "الانقلاب المؤسساتي" الذي نفذه المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو.

 

وقال المرسوم: "كل المسيرات أو التظاهرات، أياً كانت تسميتها، والتي لم تحصل على موافقة مسبقة ومن شأنها أن تبلبل النظام العام، محظورة بشكل قاطع في مجمل الأراضي الوطنية".

 

وكانت أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني، دعت إلى تظاهرات الثلاثاء ضد المجلس العسكري المؤقت الذي يقوده محمد إدريس ديبي نجل الرئيس السابق.

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حظر مظاهرات المعارضة تشاد الرئيس ديبي إدريس ديبي

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