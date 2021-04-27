الليلة.. صالح جمعة ضيف برنامج"شيخ الحارة والجرئية" مع إيناس الدغيدي

تستضيف المخرجة إيناس الدغيدي، الليلة في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" لاعب خط وسط فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، صالح جمعة، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة السادسة ونصف على قناة "القاهرة والناس".



ومن المقرر أن يكشف صالح جمعة خلال ذلك اللقاء عن العديد من الأسرار حول حياته الشخصية، وعن قصة انتقاله من الأهلي، وعن علاقته بالراقصة صافيناز، بالإضافة لفتح ملف الكرة المصرية وحقيقة خلافه مع عماد متعب وحسام غالي.



جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".