ضبط مجموعة كبيرة من الأجهزة الخاصة بتقوية الإنترنت

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أجهزة ومعدات لتقوية شبكة الإنترنت "ريبيتر".



وبمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، من خلال إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى، وأنه قام بشرا تلك الأجهزة من أحد الأشخاص "محدد".



فقد قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط المتهم المذكور، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من تحديد المذكور وتبين أنه (تاجر أدوات كهربائية – مقيم بمنطقة حلوان بالقاهرة) تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من أجهزة تقوية شبكة الإنترنت "ربيتر" – مجموعة من الأجهزة الخاصة ببث وإستقبال شبكة الإنترنت)، وبمناقشته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح منها، وتم بإرشاده ضبط (مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان) وبتفتيشه عُثر بداخله على (مجموعة من الأجهزة الخاصة بتقوية شبكة الإنترنت "ريبيتر" –مجموعة من الأجهزة الخاصة ببث وإستقبال شبكة الإنترنت – 16 هاتف محمول "مقلد" – 12ساعة ذكية بها كاميرا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



