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ألمانيا: توزيع 25.4 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:28 ص
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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قالت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إنه تم توزيع 25.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد، حتى الآن.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط التطعيم في ألمانيا بـ575164 جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

 

وأشارت السلطات الصحية الألمانية، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 3.31 ملايين، بينها 82009 وفيات.

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