ضبط شخصين لإتجارهما بالهيروين وحيازتهما سلاح وذخائر بالمطرية



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين - "لهما معلومات جنائية"، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- سلاح نارى "فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار"- هاتف محمول- مبلغ مالى).



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الآثم والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهما.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



