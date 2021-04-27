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رئيس "النواب" يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك للتصويت على تقرير اللجنة العامة الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.


وكانت قد شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.


وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء فى الجريدة الرسمية.

وتقضى المادة الرابعة من القرار بأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.


واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، قرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس يوم الاثنين الموافق 2642021 عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.

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