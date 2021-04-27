Advertisements

محافظ القاهرة يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تلقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح حرصا على صحتهم في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا.

وأشاد محافظ القاهرة، بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال للمواطنين علي مستوي القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محافظ القاهرة لقاح كورونا الفجر الرعايه الطبيه

أخبار تهمك

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

الحسم يقترب.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا الإسبانية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد أسبوع من تطعيم الأطقم الطبية.. هل لوحظت آثار جانبية للقاح كورونا؟

وصل المستشفيات الجامعية.. قطار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

بالتزامن مع وصول جرعات جديدة.. كيف يعمل لقاح كورونا؟

عاجل.. السيسي يتلقى لقاح فيروس كورونا (صورة)

رئيس الوزراء يتلقى لقاح كورونا.. ويوجه مناشدة عاجلة

شاهد.. رئيس الوزراء يتلقى لقاح كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

11:01 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى