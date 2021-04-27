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ضبط 4 قطع سلاح ناري وتنفيذ 7151 حكما قضائيا متنوعا بالقليوبية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وجه قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ودوائر مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المديرية.

أسفرت جهودها عن ضبط (4) قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة متهمان، وضبط (16) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة)، بحوزة 17 متهما "لعدد 10 منهم معلومات جنائية، وضبط (3) قطع سلاح أبيض، وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا، وضبط (1) مراقب هارب، وتنفيذ (7151) حكما قضائيا متنوعا.


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