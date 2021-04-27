تسكين 19 أسرة من بطن البقرة في وحدات الأسمرات

استكملت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة والمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة، والتى تندرج ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة.





وأوضحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم حيث تم اليوم الثلاثاء إزالة ٨ عقارات وتسكين ١٩ أسرة مستحقة في الأسمرات وتسليمهم وحدات مجهزة، وتم نقل المواطنين ومتعلقاتهم بسيارات المحافظة إلى منازلهم الجديدة بالأسمرات.









فى سياق متصل، أجرت أجهزة حي مصر القديمة، حصر ٣١ عقارا جدد، بعدد ١١٤أسرة مستحقة، وجار تسكينهم في الأسمرات.



يذكر أن إجمالي العقارات التي ستزال في منطقة "بطن البقرة"، تبلغ 730 عقارا، وأخلت محافظة القاهرة اليومين الماضيين، ما يقرب من 43 عقارا.