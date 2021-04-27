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مجلس النواب يوافق على قرار إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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وافق مجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


وكانت قد شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.


وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء فى الجريدة الرسمية.

وتقضى المادة الرابعة من القرار بأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، قرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس، أمس، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.

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الكلمات المفتاحية

حنفى جبالى اعلان حاله الطوارئ

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