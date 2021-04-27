رفض تعنت إثيوبيا.. تفاصيل الحملات الترويجية لحقوق مصر المائية في الخارج



بعد التعنت والمماطلة الإثيوبية، تخوض الدولة المصرية، جولات خارجية، لدعم حقوق مصر المائية في نهر النيل، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها حول سد إثيوبيا.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الحملات الترويجية لحقوق مصر المائية في الخارج.



جولات شباب الدارسين

استمعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لعدد من شباب المصريين الدارسين بالخارج، حول أفكارهم ومقترحاتهم لدعم حقوق مصر المائية في نهر النيل.



وتمد وزارتي الهجرة والري، على إمداد شباب الدارسين بالخارج بكافة المعلومات والحقائق حول ملف مصر المائي وحقها في مياه نهر النيل، كما أنه سيتم إعداد مواد فيلمية بمشاركة هؤلاء الشباب لاستخدامه في الترويج لقضية مصر المائية، في المجتمعات التي يعيشون بها خارج مصر.



الترويج عبر صفحات السوشيال

ودعت الهجرة، كافة المصريين المقيمين في الخارج، إلى نشر مقاطع فيديو حول أحقية مصر في مياه النيل، وذلك عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمشاركة في هاشتاجات "وصل صوت مصر" و"حق مصر في مياه النيل" و"مياه النيل خط أحمر".



حملة عالمية

وأطلق المصريون في الخارج، حملة عالمية على مستوى العالم تحت عنوان قدها وقدود لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها حول سد إثيوبيا.



ويقول عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي للاتحاد فرع السعودية، إن الحملة هدفها التأكيد للعالم أن المصريين بالخارج يؤيدون القرارات المصيرية التي تتخذها القيادة السياسية وعلى رأسها قضية سد إثيوبيا ورفض الادعاءات الكاذبة التي تروج لها الجماعة الإرهابية.

