طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مشاركة البرلمان في وضع الخطة الاستثمارية بالمحافظات



أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التخطيط بشأن مشاركة أعضاء مجلس النواب فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، فى توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحافظة على المدن والمراكز والقرى وديوان عام المحافظة، فى الخطة الاستثمارية للمحافظات، لافتًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس سبق وأن أوصت بذلك فى تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.





وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة النواب فى رسم الخريطة الاستثمارية لمحافظاتهم يصب فى مصلحة المواطن، خاصة وأن كل نائب سيتقدم بحصر شامل لدائرته وكافة المشروعات بها، سواء المستهدفة او الجارى العمل بها أو تلك المتوقفة وأسباب التوقف، ودور هذه المشروعات فى توفير الخدمة اللازمة للمواطنين، بالإضافة للاحتياجات المالية اللازمة لإنهاء هذه المشروعات، ومن ثم يتم توجيه المخصصات المالية وفقًا للمصلحة العامة والاحتياجات الضرورية على أن يكون هناك أولوية فى التنفيذ.





واقترح عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة فنية بكل محافظة، تكون معنية بدراسة ما يقدم إليها من حصر المشاكل والملفات وموضوعات التنمية من نواب المحافظة، خاصة وأن هناك الكثير من الموضوعات المشتركة فى كافة المحافظات والمشروعات المتوقفة سواء مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والخدمات العامة، على أن يتم وضع جدول زمنى للتنفيذ يراعى فى الاختيار المصلحة العامة للمواطنين، لافتًا إلى أنه فى بعض الأحيان يتم توجيه الخطة الاستثمارية لبعض المحافظات لمشروعات بعينها لا يختلف أحد على أهميتها ولكن لابد من مراعاة كافة المناطق وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين.

