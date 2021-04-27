Advertisements

وزير الإسكان يستعرض مشروع إعادة تخطيط المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مشروع إعادة تخطيط وتطوير المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة، والذى يهدف للربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى فى النطاق المحيط، والاستغلال الأمثل للأراضى المتاحة على الواجهة النيلية، والمحاور الرئيسية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمجموعة الاستشارية للمشروع.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يهدف أيضاً لربط منطقة المدخل الجنوبى للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة، وإنشاء مركز نقل جماعى بمنطقة المنيب لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وما تسببه من اختناقات مرورية بتلك المنطقة، وإنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين.

ووجه الوزير، بوضع برنامج زمنى تنفيذى للحلول المرورية، ووضع تصور لتنفيذها مرحلياً، فهى أساس التطوير فى المنطقة، وستعمل على تحقيق السيولة المرورية، وتسهيل الاتصالية، وكذا وضع قائمة بالمشروعات المقترح تنفيذها لتطوير المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة، حيث سيتم تنفيذ هذه المشروعات على مراحل متتابعة، سواء من خلال الدولة، أو يتم طرحها للقطاع الخاص، وحساب تكلفة تنفيذ الحلول المرورية، والأعمال الصناعية التى سيتم تنفيذها.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجموعة الاستشارية، مخطط تطوير المنطقة، ومقترح استعمالات الأراضى، ومحاور الحركة، ومقترحات الحلول المرورية، والتعامل مع مواقف وسائل المواصلات المختلفة، من أجل تيسير الحركة المرورية، بجانب استعراض الأنشطة والمشروعات السكنية والخدمية المقترح تنفيذها.

أخبار تهمك

الحسم يقترب.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا الإسبانية

منذ ساعة الا ربع

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ يوم

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة كارتيرون وأسامه نبيه في الزمالك

11:01 ص

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى