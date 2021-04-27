وزير الإسكان يستعرض مشروع إعادة تخطيط المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة





عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مشروع إعادة تخطيط وتطوير المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة، والذى يهدف للربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى فى النطاق المحيط، والاستغلال الأمثل للأراضى المتاحة على الواجهة النيلية، والمحاور الرئيسية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمجموعة الاستشارية للمشروع.





وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يهدف أيضاً لربط منطقة المدخل الجنوبى للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة، وإنشاء مركز نقل جماعى بمنطقة المنيب لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وما تسببه من اختناقات مرورية بتلك المنطقة، وإنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين.





ووجه الوزير، بوضع برنامج زمنى تنفيذى للحلول المرورية، ووضع تصور لتنفيذها مرحلياً، فهى أساس التطوير فى المنطقة، وستعمل على تحقيق السيولة المرورية، وتسهيل الاتصالية، وكذا وضع قائمة بالمشروعات المقترح تنفيذها لتطوير المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة، حيث سيتم تنفيذ هذه المشروعات على مراحل متتابعة، سواء من خلال الدولة، أو يتم طرحها للقطاع الخاص، وحساب تكلفة تنفيذ الحلول المرورية، والأعمال الصناعية التى سيتم تنفيذها.



