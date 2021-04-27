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عاجل.. هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر بقرب من جنوب أسوان

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء الموافق 27-04-2021 عن تسجيل هزة أرضية على بعد 61 كم جنوب مدينة أسوان.

وكشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي: -

تاريخ الحدوث:
الثلاثاء الموافق 27 042021

القوة: 3.1 درجة على مقياس ريختر
خط العرض: 23.56 شمالا
خط الطول: 32.71 شرقا
العمق: 4 كم

وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

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