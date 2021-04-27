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وزيرة التخطيط تترأس اجتماع لجنة استراتيجية تنمية الأسرة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
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ترأست هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع لجنة استراتيجية تنمية الأسرة لمناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021-2023)، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء، وذلك بمشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وبحضور دكتورة أميرة تواضرس مدير المركز الديموغرافي.
 
واستعرضت أميرة تواضروس خلال الاجتماع عناصر الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة (2021-2023)، وآخر ما تم التوصل إليه تمهيدًا للعرض على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 
وتضمنت الخطة المقترحة المحافظات التسع المستهدفة في العام الأول والتي تتوافر فيها مؤشرات الاستهداف الأربعة الأساسية وهي الأعلي في معدل الانجاب الكلي والأكثر فقرًا والأعلي في الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة والأعلي في نسبة المواليد لإجمالي الجمهورية.
 
وكما تم منافشة المقترحات الخاصة بالحوافز الإيجابية للاسر التي تستهدفها الخطة وكذلك محور التمكين الاقتصادي للأسر والذي يتضمن تمويل مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر فضلا عن تقديم تدريب وتأهيل علي إدارة المشروعات حسب الميزات النسبية في كل محافظة.

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